Am 19. Juli treffen FC Torino und Mladá Boleslav in der Wimtech-Arena aufeinander.



PERG. Zum 60-jährigen Jubiläum präsentiert Union Perg ein internationales Spitzenspiel der Summer League. So kommt es am Dienstag, 19. Juli, um 18.30 Uhr in der Wimtech-Arena zum Duell zwischen Serie-A-Klub FC Torino und dem tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav.



Bekannte Namen bei FC Torino



Das Team aus Turin wurde in Italien sieben Mal Meister (zuletzt 1976) und fünf Mal Pokalsieger (zuletzt 1993). In der abgelaufenen Saison 2021/22 belegte man den zehnten Platz. Bekannte Spieler sind der brasilianische Verteidiger Bremer und der italienische Teamspieler Andrea Belotti. Mladá Boleslav wurde in Tschechien einmal Vizemeister (2006) und holte zwei Pokalsiege (2011, 2016). In der vorigen Saison klassierte sich das Team auf Rang sieben.

Auf Trainingscamp in Oberösterreich



Die beiden Klubs befinden sich zu der Zeit auf Trainingscamp in Österrreich. Torino ist von 11. bis 22. Juli im Hotel Falkensteiner in Bad Leonfelden einquartiert. Mladá Boleslav gastiert von 17. bis 23. Juli im Stoderhof in Hinterstoder.

Am 15. Juli treffen in Bad Wimsbach FC Torino und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt aufeinander.

So kommen Sie zu Karten für das Spiel in Perg



Eintrittskarten für das hochkarätige Match kosten im Vorverkauf acht Euro (fussball@union-perg.at oder 0660/2778077). An der Abendkasse sind zehn Euro zu bezahlen. Erhältlich sind auch VIP-Karten um 50 Euro, hier ist Verpflegung inkludiert. Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Top Clubs trainieren und spielen in Oberösterreich