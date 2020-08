BEZIRK PERG. 1.331 Personen – 719 Frauen und 612 Männer – waren laut AMS-Daten mit Ende Juli arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist mit aktuell 4,2 Prozent um etwa ein Drittel höher als zu der Zeit im Vorjahr. "Die Arbeitslosigkeit im Bezirk ist zwar gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, bleibt allerdings auf hohem Niveau. Die Schulungsaktivitäten nehmen leicht zu, Unternehmen melden wieder mehr offene Stellen", sagt AMS-Perg-Leiterin Christa Hochgatter. Seit Beginn der Coronakrise seien 12.000 Arbeitnehmer in 645 Unternehmen zur Kurzarbeit angemeldet worden.

Ein Blick auf die Zu- und Abgangszahlen spiegle die "beträchtliche Dynamik auf dem Arbeitsmarkt" wider. So haben 482 Personen wieder Arbeit gefunden – 439 Menschen verloren ihren Job.

Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, sollte sich beim AMS melden: 165 Lehrplätze sind aktuell ausgeschrieben, die meisten im Handel, am Bau sowie in Metall/Elektrotechnik.