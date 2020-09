Die Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent ist im Vergleich zu anderen Arbeitsmarktbezirken niedrig. 219 Personen fanden im vergangenen Monat wieder eine Beschäftigung. Für Herbst erwartet das AMS wieder einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit.



BEZIRK PERG. Das AMS Perg informiert, dass die Arbeitslosigkeit im August gegenüber Juli leicht gesunken ist, allerdings noch immer um 17 Prozent über dem Vorjahresniveau liegt. „Am Perger Arbeitsmarkt zeichnen sich einige positive Entwicklungen ab. Einerseits ist die Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent im Vergleich zu anderen Arbeitsmarktbezirken niedrig. Andererseits fanden 219 Personen im vergangenen Monat wieder eine Beschäftigung – ein Erfolg unserer konsequenten Vermittlungsaktivitäten. Für den Herbst, zu Saisonende, erwarten wir allerdings wieder einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit“, sagt Christa Hochgatterer, Leiterin des AMS Perg.

1.293 Arbeitslose im Bezirk Perg



1.293 Personen (707 Frauen und 586 Männer) waren Ende August arbeitslos gemeldet. Am stärksten betroffen bleibt die Gruppe der 20- bis 25-Jährigen, am geringsten die unter 19-Jährigen. 40 Prozent aller arbeitslos vorgemerkten Personen verfügen über keine abgeschlossene Berufsausbildung.Derzeit bietet das AMS gerade für Frauen gute Qualifizierungsangebote, um ihre Vermittlungschancen zu erhöhen.

306 Personen nehmen an AMS-Schulungen teil, ein leichtes Plus von 9 Prozent. "Weiter im Fokus bleibt unsere Hauptaufgabe – die Vermittlung", so Hochgatterer.

Offene Stellen und Lehrplätze



Perger Unternehmen melden beim AMS wieder mehr Jobangebote als in den vergangenen Monaten. 217 Stellen sind neu dazugekommen, 197 wurden besetzt.Der Gesamtbestand an offenen Stellen bleibt allerdings um 15 Prozent unter dem Vorjahreswert. Es stehen noch 120 Ausbildungsplätze in den unterschiedlichsten Branchen für die Vermittlung zur Verfügung.