Waldhausen: Pkw-Lenker prallte gegen Baum

08.09.2018, 08:27 Uhr

Ein Hase wurde einem 38-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Perg zum Verhängnis.

WALDHAUSEN (red). Der Mann fuhr am 7.September 2018 um 19:20 Uhr mit seinem Pkw in Waldhausen auf dem Güterweg Handberg talwärts. Laut seinen Angaben wich er einem Hasen aus, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.Der 38-Jährige, der in seinem Pkw eingeklemmt war, konnte noch mit seinem Mobiltelefon seine Ehefrau über den Verkehrsunfall verständigen. Zeitgleich alarmierte ein zufällig vorbeifahrender Passant die Einsatzkräfte.Der Pkw-Lenker wurde von den FF Waldhausen und Dimbach aus seinem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber C15 ins Landeklinikum Amstetten verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.