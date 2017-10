Geld für Lehrlinge aus dem Beihilfen und Fördertopf

03.10.2017, 13:08 Uhr

Persönlichkeitsentwicklung

„Bei uns sind Lehrlinge vom ersten Tag an in den Betrieb integriert, auch unsere Lehrlinge mit Migrationshintergrund“, betont der Chef, der seinen Lehrlingen auch einiges, wie zum Beispiel je eine Woche pro Jahr „Heartbeat“, das ist ein Training, das zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt, bietet. Martin Gaisberger hat in Zusammenarbeit mit Georg Blauensteiner schon seit 2003 einen jährlichen Steuertag in der Firma eingeführt und er betreut hier auch seit Jahren alle Lehrlinge.