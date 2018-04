Lehre oder doch weiterführende Schule?

30.04.2018, 15:57 Uhr

Schüler informierten sich bei Berufsorientierungstagen

BEZIRK PERG. Im April fanden im Berufsinformationszentrum (BIZ) des AMS Perg die sogenannten Berufsorientierungstage statt. Mehr als 500 Schüler von 13 Neuen Mittelschulen im Bezirk nahmen das Angebot in Anspruch. "Unser Ziel ist es, die Schüler bei ihrer Berufs- oder Schulwahl bestmöglich zu unterstützen. Wir wollen eine breite neutrale Information geben", sagt AMS-Perg-Leiterin Christa Hochgatterer. Die BezirksRundschau besuchte eine dieser spielerisch aufgebauten Veranstaltungen. Nach einer Einführung durch das AMS übernahmen Herbert Eckmayr und Richard Mannsberger, die Trainer des Instituts für Ausbildungs- & Beschäftigungsberatung (IAB). Die 21 Schüler der Musik NMS Saxen sollten sich über ihre Interessen und Stärken bewusst werden. Später erfolgte ein Abgleich von Interessen und Wunschberuf oder -schule. Die Angebote sind heute vielfältig: Neben einer ganzen Reihe an weiterführenden Schulen stehen insgesamt rund 220 unterschiedliche Lehrberufe zur Auswahl. "Ziel ist es, mindestens ein bis zwei Berufe oder Schulen zu recherchieren, in die die Jugendlichen auch Schnuppern gehen können. Es handelt sich um eine Vorbereitung für die spätere Entscheidung", sagt Eckmayr. In der 4. Klasse steht dann ein Bewerbungstraining am Programm.