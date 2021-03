Die Corona-Pandemie bringt auch Positives: Viele schauen nun bewusster auf Bewegung und Ernährung.

PIELACHTAL. "Durch Corona hatte ich plötzlich sehr viel Zeit", lacht Renate Heiss aus St. Margarethen. Die Pielachtalerin hat im vergangen Jahr mit Sport begonnen. Intensiv betreibt sie seit Dezember täglich Sport, und hat ihre Ernährung komplett umgestellt.

Leben Sie seit Corona gesünder?

Umstellung mit Hilfe

"Ich war bei einer Ernährungsberaterin. Ich esse kein Weizenmehl mehr und bin auf Vollkorn umgestiegen", erklärt sie. Auf die Frage, wie man denn den "inneren Schweinehund" am besten überwindet, sagt sie: "Also bei mir war es so, dass ich für mich selber wirklich abnehmen und gesünder leben wollte, und mir gesagt habe, dass ich das schaffen muss." Sie hätte selbst nie gedacht, dass sich die Bewegung und die Umstellung der Ernährung so positiv auswirken. "Seit Dezember habe ich zehn Kilo abgenommen. Insgesamt möchte ich 20 Kilo schaffen", freut sie sich. Im Gespräch merkt man deutlich, dass sie an der Veränderung großen Spaß hat. Es ist keine Qual für sie auf Mehlspeisen und Zucker zu verzichten. Die Corona-Krise hat sie auch etwas gelehrt: "Man sollte viel mehr auf sich selbst schauen und sich Zeit für sich selbst nehmen. Das habe ich früher nie gemacht. Wenn ich mein Café wieder in Vollbetrieb nehmen kann, werde ich mein Training in meinen Tag miteinbauen."

Die Kilos purzeln

Auch Susanne Köstlbauer aus Ober-Grafendorf macht seit Corona mehr Bewegung. "Nach etwas Gewichtszunahme und zu viel auf der Couch liegen im ersten Lockdown, habe ich im November beschlossen, verstärkt mit Bewegung zu starten", erzählt sie. Sie geht walken, trainiert am Heimtrainer und turnt jeden Tag bei "Fit mit Filipp" mit. "Und siehe da, die Kilos purzeln fast von alleine", so Köstlbauer weiter. Natürlich verzichtet sie auch auf die wöchentlich drei Packerl Chips und isst etwas weniger als sonst. Ihr Tipp: "Aufs Naschen verzichte ich nicht ganz. Zweimal in der Woche gönn' ich's mir, und ich esse jeden Tag mindestens einen Apfel."