KIRCHBERG/PIELACH (ms). Gastronom [f]Andreas Riegler[/f] kreierte seinen eigenen Dirndl Gin. Aus Hollunder, Minze, Dirndl, Wacholder, Rosenblüten und Maiwipferl besteht dieses besondere Getränk aus der Region.

Der Gin verleiht nun vielen Getränken eine

ganz besondere Note.

Die Bezirksblätter besuchten die Carambar in Kirchberg und befragten die Gäste: "Wie finden Sie den neuen Dirndl Gin und wie trinken Sie diesen am liebsten?" [f]Sandro Diendorfer[/f] meinte: "Der Gin ist sehr außergewöhnlich und gut, ganz extravagant, ich bin komplett sprachlos, so toll finde ich ihn. Ich habe ihn jetzt nur mal pur verkostet, bin aber sehr an den anderen Variationen interessiert." [f]Nadja Streimelwegner[/f] beschrieb das Getränk: "Ich habe den Gin in meinem Cocktail, er ist sehr süffig, sommerlich, würzig und sogar etwas scharf im Abgang. Sehr gut auf alle Fälle."

Überzeugt vom Dirndelgin: Monika Wurzenberger mit Nadja Streimelwegner

[f]David Schidberger[/f] antwortete: "Fichte Cola ist eine gute Kombination, es schmeckt sehr interessant. Der Gin selbst ist sehr ölig und auch wunderbar pur zu trinken." [f]Matthias Schagerl[/f] meinte: "Am liebsten trinke ich ihn mit Zitronensäften oder mediterranem Tonic Water. Extrem erfrischend, ausgewogen und mit aromatischen frischen Produkten." "Der Cornelius Dirndl Gin ist sehr gut mit der Dirndlfrucht abgestimmt. Damit schmeckt er anders, aber natürlich positiv anders, gegenüber den Gins. Ich mache total gerne den berühmten Cocktail 'Gin Tonic' damit", ist [f]Emanuel Fahrngruber[/f] begeistert.

Der Erfinder [f]Andreas Riegler[/f] selbst antwortete: "Ich trinke meinen Gin am liebsten mit Cola Fichte, ich finde es eine runde Sache, da der Gin ja auch Maiwipferl beinhaltet. Passt gut zusammen, da kann man das Dirndltal so richtig schmecken."