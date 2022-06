Geht man mit offenen Augen durchs Dirndltal, entdeckt man viel altes.



PIELACHTAL. Von einer Sommerlinde aus dem Jahr 1950 in Weinburg, einer Stieleiche aus dem Jahr 1972 bis hin zum "Trockenes Loch (Naturhöhle)" in Schwarzenbach: In unserem Pielachtal gibt es einige Naturdenkmäler zu entdecken. Aber was ist denn ein Naturdenkmal?

Stieleiche in Baumgarten aus dem Jahre 1972.

Die Kriterien

Sandra Klingelhöfer, Abteilung Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung, erklärt, welche Naturgebilde zum Naturdenkmal erklärt werden können: „Naturgebilde, die sich durch ihre Eigenart, Seltenheit/besondere Ausstattung auszeichnen, der Landschaft ein besonderes Gepräge verleihen oder die wissenschaftliche oder kulturhistorische Bedeutung haben, können mit Bescheid der Behörde zum Naturdenkmal erklärt werden." Das bedeutet, dass Klammen, Schluchten, Wasserfälle, Quellen, Bäume, Hecken, Alleen, Baum- oder Gehölzgruppen, seltene Lebensräume und vieles mehr zum Naturdenkmal erklärt werden.

Die Erhaltung

Der Grundeigentümer beziehungsweise der Verfügungsberechtigte hat für die Pflege und Erhaltung des Naturdenkmales zu sorgen. "Er hat auch jede Gefährdung, Veränderung oder Vernichtung des Naturdenkmales sowie die Veräußerung des in Betracht kommenden Grundstückes der Behörde unverzüglich anzuzeigen", weiß Klingelhöfer. Es dürfen am Naturdenkmal keine Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden.

Beispiele für Naturdenkmäler im Pielachtal: