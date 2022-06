Schwerer Unfall in Hofstetten-Grünau am 23. Juni 2022: Ein 53-jähriger Mann übersetzte seinen LKW von Grünsbach kommend trotz Gelb- bzw. Rotlichtregelung.



HOFSTETTEN-GRÜNAU. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag kurz vor 16.00 Uhr. "Ein 53-jähriger Mann lenkte aus dem Bezirk Melk seinen LKW kommend von 3202 Grünsbach auf der B39 in Richtung L5236", informiert die Landespolizeidirektion. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang befindet sich eine Eisenbahnkreuzung, welcher der Lenker aus bislang unbekannten Gründen trotz Gelb- bzw. Rotlichtregelung übersetzte.

Trotz Notbremsung zusammengestoßen

Zur selben Zeit näherte sich eine mit insgesamt neun Personen besetzte Triebwagengarnitur kommend aus 3203 Rabenstein. Trotz eingeleiteter Notbremsung der Triebwagengarnitur konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, sodass es zur Kollision kam und der LKW durch die Wucht des Aufpralles zur Seite geschleudert wurde. Der LKW-Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das UK St. Pölten verbracht. Der Triebwagenlenker, der Schaffner, sowie die sieben Fahrgäste blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr Hofstetten-Grünau war mit 15 Mann rund drei Stunden im Einsatz.