Ein "gewaltiges" Event in jeder Hinsicht: Heuer fand in Hinterglemm erstmals das "Slamarama"-Festival statt. Nach einer gelungenen Party mit Wrestling, Musik und gutem Essen spendeten die Veranstalter nun 1.500 Euro an das Frauenhaus Pinzgau und den Verein Neustart in Zell am See.



SAALBACH HINTERGLEMM. Ihr neues Band-Projekt namens "¥ang $chnittlauch" brachte Florian Schwarzenbacher und Mucki Maierhofer auf die Idee, dieses in gebührenden Rahmen vorzustellen: beim "Slamarama"-Charity-Festival auf der Stefflalm in Hinterglemm, das darüber hinaus dazu beitragen sollte, dem "dringenden Thema häusliche Gewalt" mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Wrestling, Live-Musik und Kulinarik



Und weil die beiden Saalbacher fanden, dass zu "gewaltiger Musik" (die beiden spielen live Drum'n'Bass mit Schlagzeug, Saxophon, Trompete und Synthesizer) Wrestling gut passt, war eine Show der "WUW Vienna" ein Höhepunkt des Festivals. Denn: ""Gewalt gehört nicht nach Hause, sondern auf die Bühne", finden die Veranstalter. Dazu gab es ein musikalisches Rahmenprogramm mit DJs und Bands und kulinarische Schmankerl.

Live Musik, DJs, gutes Essen und eine Wrestlingshow waren Teil des Festivals auf der Stefflalm.

Foto: Daniel Roos

hochgeladen von Johanna Grießer

Der guten Stimmung konnte auch ein Wetterumschwung nichts anhaben. Als es zu regnen begann, wurde die Party kurzerhand nach drinnen verlegt – und der "Almboden zum beben gebracht". Die Veranstalter sind zufrieden: "Für uns stand im Vordergrund, gemeinsam eine gute Zeit zu haben – und das ist uns gelungen", berichten sie.

1.500 Euro für den guten Zweck



Um auch andere an ihrer Freude über das gelungene Festival teilhaben zu lassen, spendeten Florian Schwarzenbacher und Mucki Maierhofer den Erlös an zwei Einrichtungen, die sich für Gewaltschutz engagieren: das Frauenhaus Pinzgau und der Verein Neustart in Zell am See erhielten insgesamt 1.500 Euro.

"Häusliche Gewalt ist leider immer noch ein großes Thema. Wenn wir jene, die aktiv helfen, unterstützen können, tun wir das gerne", so die Veranstalter. "Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern, Helfern und Gästen, die das ermöglicht haben."

Dieser Dank gilt auch Heli, Menerva und Victor Schachner von der Stefflalm für die gute Zusammenarbeit und dem Kulturverein Saalbach für die "großzügige Rundungsspende".

Florian Schwarzenbacher und Mucki Maierhofer bedanken sich bei allen Unterstützern, Spendern und Gästen.

Foto: Daniel Roos

hochgeladen von Johanna Grießer