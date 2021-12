Die Aula der MS Maishofen wird dieses Jahr von einer 4,5 m hohen heimischen Tanne geziert. Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse haben ihn dekoriert. Dafür wurden Strohsterne, Strohketten, Zapfenfiguren, Schleifen und Stoffsterne gebastelt. In der Schulküche entstanden duftende Lebkuchen.

Aus einem Projekt des Religionsunterrichtes entstand ein fächer- und klassenübergreifendes Miteinander, sodass alle eine große Freude am Anblick "unseres" Baumes haben!

An dieser Stelle ein besonderes Danke an Isabella, Sepp und Herbert, die uns in der Vorbereitung so wunderbar unterstützt haben :)

Mehr Bilder findet man auf der Homepage der Schule!