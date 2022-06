Nach 2021 fand an diesem Wochenende (16.-19.06.) bei traumhaften Wetter zum zweiten Mal die Österreichische Staatsmeisterschaft/ Österreichische Meisterschaft in Viehhofen statt.

VIEHHOFEN. Der UBSV Glemmtal hat in vielen arbeitsintensiven Wochen im Auftrag des Österreichischen Bogensportverbandes erneut eine viel- und hochgelobte Veranstaltung auf die Beine gestellt. Selbstverständlich gelingt das nur in guter Zusammenarbeit mit Gemeinde, verständnisvolle Grundeigentümern, Helfern, Sponsoren und Förderern. Rückwirkend betrachtet, hat eine faire und - auch aus Salzburger Sicht - erfolgreiche Veranstaltung alle Facetten des 3D Bogensports geboten.

Am Fronleichnamstag sind 250 Bogenschützen und Schützinnen ins Glemmtal angereist um sich an den zwei Qualifikationstagen, Freitag und Samstag, den beiden anspruchsvollen Parcours zu stellen. In den vier Bogenklassen Traditional, Blankbogen, Langbogen und Compound - jeweils männlich und weiblich, wurde bis zum letzten Pfeil um eine gute Platzierung gekämpft, denn nur die 14 Bestplatzierten in jeder Bogenklasse konnten sich dann am dritten Wettkampftag in Kopf an Kopf Matches um eine Staatsmeistermedaille bemühen.

Bereits am Samstag gab es im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft Edelmetall zu verteilen. Diese werden in den Altersklassen 50+ und 65+ vergeben. Für den Pinzgau ergab der Medaillenspiegel folgende Ergebnisse:

Österreichische Meister:

Hermann Berger (BSV Glemmerhof) Traditional Herren 50+

Vize Österreichische Meister:

Anton Posh (BSV Glemmerhof) Langbogen Herren 65+

Bronze:

Reinhard Rieder (BSV Glemmerhof) Blankbogen Herren 50+

Theresia Höller (HSV Saalfelden) Langbogen Damen 50+

Die Zweikämpfe in den Eliminationsrunden (6 Tiere jeweils nur einen Pfeil) haben am Sonntag die Zuschauer vor Ort und beim Livestream gefesselt. Die dafür perfekt geeignete „Arena“ bei der Talstation der Viehhofener Schmittenbahn war eine wunderbare Kulisse für viele, sehr spannende, Momentaufnahmen.

Nach zwei Tagen am Parcours konnten die Schützen und Schützinnen erneut ihre Motivation finden um möglichst besten Ergebnisse abzuliefern.

Die Bronze und Gold Finali haben dann von den Athleten nochmals viel Nervenstärke abverlangt. Das eine oder andere Match wurde am Ende bei Gleichstand im Stechen (pro Schütze nur einen Pfeil) entschieden. Auch für das Publikum extra aufregend.

Am Ende dieses Wettkampfwochenendes können wir im Pinzgau einige Staatsmeister begrüßen:

Peter Neureiter (HSV Saalfelden) Staatsmeister Blankbogen Herren

Hermann Berger (BSV Glemmerhof) Staatsmeister Traditional Herren

Ingrid Ronacher (BSV Glemmerhof) Bronze Compound Damen

Ingrid Ronacher (BSV Glemmerhof) mit Theresa Höller und Stefanie Herzog (beide HSV Saalfelden) Gold Damenmannschaft