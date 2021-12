Am Donnerstag empfingen die Zeller Eisbären in der 26. Runde der Alps Hockey League den HC Gröden in der Zeller KE KELIT Arena.

ZELL AM SEE. Was war das für ein spannendes Spiel! Knapp 63 Minuten feierten und bangten die Fans mit den Eisbären. Das Spiel zeichnete sich durch viele Strafen und die, bis zur letzten Minute, nicht aufgebenden Eisbären aus.

Tobias Dinhopel, Alexander Frandl und Bernhard Schützenhofer kehrten ins Lineup zurück. Die Eisbären starteten bissig in den ersten Spielabschnitt. Das Drittel war hart umkämpft und geprägt von vielen Strafen auf beiden Seiten. In der 8. Spielminute brachte Juuso Rajala die Eisbären mit 1:0 in Führung. Die Gäste konnten in der 11. Spielminute, durch Ex-Eisbär Maks Selan, ausgleichen. Doch nur eine Minute später war es wieder Juuso Rajala, der die Fans in der KE KELIT Arena mit dem 2:1 zum Jubeln brachte.

Gestärkt durch die Führung, kamen die Eisbären aus der Kabine, und setzten sich im Angriffsdrittel fest. Aus dem Nichts heraus erzielte Gröden in der 23. Spielminute den Ausgleich. Die Gäste wurden danach stärker, und gingen in der 36. Spielminute, durch einen Shorthander, mit 3:2 in Führung.

Sieg in der Overtime

Im Schlussabschnitt erwischten die Gäste aus Gröden den besseren Start, und erhöhten auf 4:2. Die Eisbären gaben nicht auf, spielten sich gute Chancen heraus, und in der 43. Spielminute war es Antons Sinegubovs, der auf 3:4 verkürzte. Die Eisbären drängten auf den Ausgleich, aber auch die Gäste hatten einige gute Chancen. 22 Sekunden vor dem Ende gelang Fredrik Widen, mit einem Schuss von der blauen Linie, der wohlverdiente Ausgleich. Es ging mit 4:4 in die Overtime.

In der Overtime ging es hin und her, aber in der 63. Spielminute, war es wieder Fredrik Widen, mit einem Solo, der den 5:4 Sieg für die Eisbären fixierte.

Dieser Sieg brachte endlich die Trendwende, und lässt die Eisbären die Weihnachtsfeiertage noch mehr genießen. Mit viel Motivation geht’s dann am 28.12.2021 ins nächste Spiel gegen Sterzing.

Bernhard Schützenhofer: "Wir haben die schweren Sachen weggelassen und die leichten Dinge richtig gemacht. Haben hart gearbeitet für den Sieg. Es stehen zwei Punkte auf unserem Konto. Es war wichtig für die Moral der Mannschaft und jetzt geben wir Vollgas."

Peter Dilsky: "Die Mannschaft hat Moral gezeigt und sich wieder zurück gekämpft. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wie wir zu diesem Sieg gekommen sind. Einfach gespielt, Schüsse auf das Tor gebracht, Zweikämpfe gewonnen und jetzt müssen wir weiter hart arbeiten."