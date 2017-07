16.07.2017, 11:12 Uhr

Zell am See

Eins der Highlights des Seefestes in Zell am See war der Auftritt,der 12 Jährigen Musikerin " Emmi Klinger " die nicht nur schonzahlreiche Musikwettbewerbe für sich entscheiden konnte, sondern auch ihre erste CD in diesem Jahr vorstellen durfte.