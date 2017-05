Im Dienste der Mitmenschen

08.05.2017, 15:34 Uhr

Der Lionsclub Zell am See feiert sein 60-jähriges Jubiläum

ZELL AM SEE. Am 21.1.1957 wurde über Initiative des Gründungs- und Ehrenpräsidenten Dr. Ernst Cerny von 22 Gründungsmitgliedern der Lionsclub Zell am See aus der Taufe gehoben. Die Gründungsfeier fand am 17.5.1958 im Grand Hotel Zell am See statt. Am 29.4.2017 feierten die Zeller Lions in eben diesem Hotel ihr 60jähriges Bestehen. Im Beisein von langjährigen Unterstützern der Clubtätigkeiten, befreundeten Lionsclubs und zahlreichen Ehrengästen wurde 60 Jahre Engagement, 60 Jahre menschliches Miteinander sowie 60 Jahre aktives Vereinsleben gefeiert.

Große Projekte

In einem Jahr in dem die Lionsbewegung mehrere „runde“ Jubiläen feiert, erinnern wir uns daran, dass wir in 60 Jahren frei nach dem Motto „we serve“ („Wir dienen“ ) 1,6 Mio Euro gesammelt, erarbeitet und an bedürftige Menschen persönlich, rasch und unbürokratisch verteilt haben. Der Schwerpunkt unserer Hilfe konzentriert sich auf den Bereich Zell am See und Umgebung. Wir unterstützen aber auch internationale Projekte der Lionsbewegung und auch Projekte von Pinzgauern auf anderen Kontinenten.Die Lionsbewegung ging von Amerika aus. 1917 gründete Melvin Jones in Illinois den ersten Lionsclub. Heute wird der Lionsgedanke von 1,35 Mio Mitgliedern in 46.000 Clubs weltweit gelebt. 2017 feiert Lions International sein 100 jähriges Bestehen. Siehe auch: 100 Jahre Lions 2017 wird auch das 65 jährige Bestehen der Lionsbewegung in Österreich gefeiert. 1952 wurde in Graz der erste Lionsclub in Österreich gegründet. Graz ist daher auch jener Ort in dem dazu große Feierlichkeiten stattfinden. Am 19.Mai findet in der Grazer Stadthalle ein Benefizkonzert „Lions for a better world“ statt.Der Lionsclub Zell am See umfasst mittlerweile 47 Mitglieder, die den Lionsgedanken leben. Die aktuell wichtigste Veranstaltung ist der alljährliche Flohmarkt in der Zeller Eishalle, der heuer an den Verkaufstagen 19/20.Mai stattfindet. Nähere Infos dazu auf der homepage www.lions-zellamsee.at . Hier werden gebrauchsfähige Warenspenden gesammelt, sortiert und zum Verkauf aufbereitet. Heuer findet als besondere Attraktion am Flohmarkt-Samstag um 10 Uhr ein Kunstauktion. Nähere Infos zu Bildern und Künstlern dazu findet man auf der homepage.Am 12.Juni 1966 verwüstete das zu diesem Zeitpunkt seit 200 Jahren größte Hochwasser Zell am See. Hier wurden von den Lions EUR 27.000,- (ATS 330.00,- und 40.000,- Sachspenden) gesammelt und verteilt. In den 60er Jahren war das sehr viel Geld!50 Jahrfeier: Passend zum Jubiläum wurden EUR 50.000,- an karitativ tätige Institutionen wie z.B. Telefonseelsorge, Kinderseelenhilfe, Palliativmedizin und Hospizbewegung übergeben.Kinderschutzzentrum: Zusammen mit allen 4 Lionsclubs im Pinzgau wurde eine 3jährige Starthilfe mit einer Summe von EUR 90.000,- gewährt um die Einrichtung im Pinzgau anbieten zu können und deren Bestand zu festigen. Mittlerweile gibt es in Mittersill und Zell am See einen Stützpunkt.Hochwasser 2.6.2013: Die riesigen Wassermassen haben im Pinzgau großen Schaden angerichtet und neben sehr großem Sachschaden auch Menschenleben gefordert. Hier wurden sehr rasch EUR 40.000,- an 5 Hochwasseropfer im Raum Taxenbach und Zell am See übergeben.Dazu kommen zahlreiche Unterstützungen an Einzelpersonen die in enger Zusammenarbeit mit den sozialen Ämtern und Einrichtungen erfolgen.Text: Martin Holzwieser