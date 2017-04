Rabtaldirndln „Du gingst fort“

Neukirchen am Großvenediger: Cinetheatro |

Kabarett

Themen wie Landflucht und Rückkehr, Entfremdung und Heimatkonstruktionen haben bestimmt nicht nur „WahlstädterInnen“ schon des Öfteren beschäftigt. Inspiriert vom Fernsehformat „Aktenzeichen XY … ungelöst“, fahnden die Rabtaldirndln in DU GINGST FORT gewissermaßen nach Personen, die das Land verlassen haben. Anstatt der kollektiven Verbrecherjagd im Fernsehen, erzählen und spielen die Rabtaldirndln Elemente aus Gesprächen mit vermissten „Ausheimischen“. Dazu involvieren sie Personen mit geeigneten Schicksalen in der persönlichen Umgebung des Performancekollektivs. Was haben die zu sagen, die gegangen sind? Welche Bilder vomLand existieren eigentlich in der Stadt? Das sind einige der Fragen, die die Rabtaldirndln in ihrer neuen Theaterproduktion antreiben.Termin: 28.4., 20.00 Uhr, Cinetheatro Neukirchen