"Evergreen" ist seit letztem Jahr sicher jedem ein Begriff. Die Bilder des auf Grund gelaufenem Schiff sind jeher bekannt und werden auch sicher nicht so schnell vergessen.

Eben. Vor etwa einem Jahr bereits verkeilte sich das Containerschiff „Ever Given“ im Suezkanal und sorgte für einen tagelangen Stau und weltweite Lieferprobleme. Die amerikanische Küstenwache versuchte das Schiff zu befreien, hieß es, was nach dem Einsatz vieler Helfer irgendwann auch gelang. Die Ursache, wie der Frachter auf Grund laufen konnte, ist bislang noch ungeklärt. Auch ungeklärt ist die Tatsache, wieso heute, am Freitag, 1. Juli, ein LKW, beladen mit einem "Evergreen" beim Kreisverkehr in Eben feststeckte.