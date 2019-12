PONGAU (red). Am 29. Dezember 2019 am späten Nachmittag kam es zwischen mehreren Einheimischen und deutschen Skiurlauber in einem Apre-Ski Lokal in Wagrain zu einer Rauferei. Dabei wurden zwei der Einheimischen leicht verletzt. Auslöser war das Zünden eines Böllers im Lokal. Die durchgeführten Alkotests ergaben Werte zwischen 1 und knapp 2 Promille. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Firmenfahrzeug vom Chef entwendet

Am Abend des 28. Dezember 2019 nahm ein 17-jähriger Einheimischer in St. Johann im Pongau einen Klein-LKW seines Arbeitgebers in Betrieb. Er lenkte das Fahrzeug nach Bischofshofen, wo er mehrmals durch das Stadtgebiet fuhr.

Im Zentrum von Bischofshofen wurde er nach eigenen Angaben durch einen Anruf am Handy abgelenkt. Er verriss das Fahrzeug und prallte folglich gegen eine Laterne und zwei Bäume. Beim Eintreffen der Polizei gestand der 17-Jährige sofort den unbefugten Gebrauch des Fahrzeuges.

Weiters gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Das Firmenfahrzeug wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Der Alkotest verlief negativ. Bei der anschließenden Einvernahme gestand der 17-Jährige noch Sachbeschädigungen, einen Diebstahl aus einem Kellerabteil sowie den weiteren versuchten Diebstahl eines Fahrzeuges.

Als Tatmotiv gab er Langeweile, sowie den Drang mit einem Auto fahren zu wollen, an. Er wird an die zuständigen Justiz- und Verwaltungsbehörden angezeigt.