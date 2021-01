Der Direktor der Skimittelschule Bad Gastein berichtet von herausfordernden Wochen an der Skimittelschule Bad Gastein. Die Aufnahmeprüfungen an der Schule wurden nach hinten verschoben.

BAD GASTEIN. Rennen und Vergleichswettkämpfe prägen für gewöhnlich die Wintermonate an der Skimittelschule Bad Gastein. In normalen Jahren messen sich jetzt die Schüler untereinander und reflektieren, was sie in den zahlreichen Trainings während des Jahres geleistet haben. "Natürlich vermissen unsere motivierten Mädchen und Burschen diese Möglichkeit schmerzlich", sagt Direktor Sepp Wutscher über die veränderten Rahmenbedingungen:



"Als einzige Schwerpunktschule Salzburgs für alpinen Rennsport können wir jedoch, weil es sich bei unserem Schultyp um eine Ganztagesschule handelt, den Betreuungsteil absolvieren. Das heißt, wir können unter Einhaltung der Maßnahmen und mit Präventionskonzept auf Schnee trainieren. Besonderer Dank gebührt dabei den Gasteiner Bergbahnen, die uns da hervorragend unterstützen." (Direktor Sepp Wutscher)

"Bewegung funktioniert als Ventil"

Wutscher ist für diese Möglichkeit dankbar, vor allem, weil zurzeit viele ihren Sport eben nicht uneingeschränkt ausüben können. "Das Konzept erfordert Flexibilität, von Lehrkräften wie auch von den Schülerinnen und Schülern. Distance-Learning, selbstständiges Arbeiten und Nutzen neuer Medien meistern sie mit großem Engagement und einer bewundernswerten Zuversicht. Ich bin davon überzeugt, dass Bewegung im Freien und regelmäßige, kurzweilige Aktivität als Ventil funktionieren, um Frustration und Demotivation abzulassen", ist Wutscher überzeugt: "Das können wir an der Skimittelschule Bad Gastein bieten. Und die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer jungen Rennläufer tragen das dankenswerterweise mit sehr viel Verständnis und Einsatzbereitschaft mit."

Aufnahmeprüfung um eine Woche verschoben

Aufgrund der Lockdown-Verordnungen werden die Termine für das Schnuppertraining und die Aufnahmeprüfung an der Skimittelschule Bad Gastein jeweils um eine Woche nach hinten verlegt. Sportbegeisterte, junge Skitalente können also am 29. Jänner zum Schnuppern kommen und am 4. Februar die Aufnahmeprüfung absolvieren.

