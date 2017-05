Erstmals Ultraks Berglauf Event

03.05.2017, 18:49 Uhr

Ultraks Trailrunning Events gibt es seit 2013 und erfreuen sich großer Beliebtheit. Nach den Matterhorn Ultraks in Zermatt und den Engadin St. Moritz Ultraks in Pontresina geht mit den Bad Gastein Ultraks nun ein dritter Berglaufevent der Serie an den Start.ULTRAKS Läufe richten sich sowohl an laufsportinteressierte Beginner und solche, die auf kürzeren Strecken unterwegs sind, als auch an erfahrene und geübte Läufer für die längeren Distanzen. So wird es in Bad Gastein eine kurze Laufstrecke über 17km,sowie zwei längere Distanzen über 34km bzw. 47km geben. Start und Ziel für die Läufe und die Ultraks Event-Zone ist die Parkfläche unterhalb des Stubnerkogels in Bad Gastein.Die 17km Strecke absolviert ca. 1.200m Höhenmeter und geht über Böckstein hinauf zur Zitteraueralm, über den Hirschkarkogel zur Stubnerkogel, um dann hinunter nach Bad Gastein zu führen. Die Medium-Strecke mit 34km Länge und ca. 2.200hm geht über Böckstein hinauf zum Hieronymushaus hinab nach Sportgastein, hinauf zur Bockhartseehütte über den Zitterauer Tisch zur Stubnerkogel, und dann hinunter nach Bad Gastein.Die Langdistanz mit 3.300 Höhenmetern über 47km Distanz geht über Böckstein und den Kreuzkogel hinab nach Sportgastein. Anschließend geht es über das Niedersachsenhaus zur Bockhartseen zum Stubnerkogel und dann hinunter nach Bad Gastein.Doris Höhenwarter, GF KTVB Bad Gastein: „ Wir freuen uns neben RedBull Playstreets,dem FIS Snowboard Weltcup und Urban Ice nun auch eine int. Sommersportveranstaltung nach Bad Gastein geholt zu haben. Anmeldungen über die Website http://badgastein.ultraks.com Foto: Konrad RauscherDas Wandergebiet rund um den Bockhartsee ist Austragungsort des Ultraks Events.