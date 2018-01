Großer Perchtenlauf 2018 in Pfarrwerfen

02.01.2018, 00:00 Uhr

Der Perchtenlauf gehört zum alpenländischen Brauchtum. Die Schönperchten folgen den Schiachperchten, die das Böse und Schlechte vertreiben und Platz für das Gute machen.Die Passen aus dem gesamten Alpenraum wünschten "An Fried, an Gsund und an Reim" für das Neue Jahr 2018! Ein grandioses Feuerwerk bildete den Abschluss dieser gelungenen Veranstaltung.Organisiert wird diese Veranstaltung jedes Jahr vom Krampus- und Perchtenverein Pfarrwerfen mit Obmann Helmut Brandecker. Unterm Jahr sind die Masken und Kappen im Museum im Ortszentrum ausgestellt.