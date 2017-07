Neue Parkplätze für St. Johann: Park&Ride-Anlage am Bahnhof wird erweitert

18.07.2017, 13:52 Uhr

51 neue Pkw-Stellplätze sollen den Umstieg auf die Öffis erleichtern

ST. JOHANN (aho). Pendler dürfen sich bald über 51 neue Pkw-Stellplätze bei der Park&Ride-Anlage am Bahnhof St. Johann freuen. Gemeinsam mit dem Land Salzburg und der Stadtgemeinde St. Johann erweitert die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH die bestehende Anlage. "Durch das Abtragen der alten Laderampe kann die Fläche neu genutzt werden und bringt durch 51 zusätzliche Stellplätze einen Qualitätsgewinn für die Bahnkunden“, bestätigt ÖBB-Regionalleiter Engelbert Haller.Mitte September 2017 soll das Projekt eröffnet werden. Insgesamt werden 260.000 Euro in den Umbau investiert – die eine Hälfte der Kosten trägt die ÖBB-Infrastruktur AG, die andere Hälfte teilen sich das Land Salzburg und die Stadtgemeinde St. Johann (je 25 Prozent).

Mayr: "Menschen zum Umstieg motivieren"

Einbahnrichtung ändert sich

Nächster Schritt Richtung Nachhaltigkeit

„Der konsequente Ausbau der Park&Ride-Anlagen ist ein wichtiger Faktor zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrsangebotes. Nur durch die entsprechende Infrastruktur können wir die Menschen zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel motivieren und dem Multimodalitätsanspruch gerecht werden", sagte Verkehrslandesrat Hans Mayr beim Baubeginn am Dienstag.Laut Mayr würde auch besondere Rücksicht auf die Anwohner während der Bautätigkeiten genommen. So finden die Umbauarbeiten nur tagsüber statt, um die Auswirkungen wie etwa Staub- und Lärmentwicklung so gering wie möglich zu halten.Um die Fläche für die zusätzlichen 51 Stellplätze in Richtung Norden zu gewinnen, wird die Laderampe im Bereich des Bahnhofs St. Johann abgetragen. Eine verbreiterte Fahrgasse soll die Durchfahrtsmöglichkeit erleichtern. Die Einbahnregelung innerhalb der bereits bestehenden Park&Ride-Anlage bleibt aufrecht, allerdings wird die Fahrtrichtung umgekehrt. Zudem will man die bestehenden Behindertenstellplätze auf 3,5 Meter verbreitern.St. Johanns Vize-Bgm. Johannes Moser betonte, dass sowohl die Stadtgemeinde als auch die Bürger seit vielen Jahren Wert auf Umweltbewusstsein, Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeit legen: „Mit dieser Kooperation haben wir einen weiteren Baustein zur Verbesserung des Personennahverkehrs gelegt und freuen uns auf die baldige Inbetriebnahme.“