REKAWINKEL (bw). Die "Westbahn-Buam" spielten beim Mayerwirt in Rekawinkel. - Jetzt ist der Mayerwirt in Rekawinkel komplett "narrisch" geworden: "Heute ist der 1. Mai und das ist eine illegale Corona-Party, bei der wir uns mit guter Laune anstecken wollen", sagte Roland Mayer am 1. August scherzhaft bei der Begrüßung der Gäste in seinem Gastgarten.

Der Original-Maibaum ist in den letzten drei Monaten zwar zu einem dürren Besen verdorrt, dafür hatte das Spanferkel die coronabedingte Terminverschiebung genützt, um an Gewicht zuzulegen. Dadurch waren die Portionen heuer besonder groß. Seniorchef Paul Mayer hatte den Holzkohlengrill bereits um sieben Uhr früh angeworfen und dem 22 Kilogramm schweren Schwein fünf Stunden "Slow Cooking" am Spieß vergönnt.

Als Tafelmusik gab es Wienerlieder von den "Westbahn-Boys" Robert Niemecek und Christian Lauder. Auch Marina Scheutz-Tatic griff ab und zu zum Mikrophon. Die auf einer Wanderung zufällig vorbei gekommenen Wienerinnen Gertrude und Patricia Auer waren fasziniert: "Eine geniale Idee." Auch Ortsvorsteher a.D. Franz Kerschbaum und Vizebgm. Michael Sigmund hatten mit der verspäteten Maifeier kein Problem.

Zum Feiern ist es nie zu spät

Das Coronavirus brachte heuer alles durcheinander, doch der Mayerwirt ließ sich nicht unterkriegen. So wie es in dem bekannten Wienerlied narrische Kastanienbäume gibt, die erst im August blühen, gibt es eben auch "narrische" Wirte, die es mit dem Datum nicht allzu genau nehmen.

Schließlich feiert auch Queen Elisabeth II. ihre Geburtstage nicht schon im April, sondern erst im Juni mit einer großen Pferdeparade, wenn das Wetter besser ist. Auch wenn es drei Monate lang "bitte warten" hieß, Mayers "Maybaumfeier" fand trotzdem statt.