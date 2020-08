Auch im Jubiläumsjahr werden im Biosphärenpark Wienerwald zahlreiche Maßnahmen zur Erhaltung wertvoller Offenland-Lebensräume umgesetzt. Ab Freitag, 21. August 2020 heißt es wieder "Gemeinsam für unsere Natur".

GABLITZ/MAUERBACH (pa). Neben dem Lebensraum Wald bietet der Wienerwald zahlreiche artenreiche Flächen die es zu schützen gilt. Aus diesem Grund hat der Biosphärenpark Wienerwald das Projekt „Biosphere Volunteer“ ins Leben gerufen. Unter Anleitung von erfahrenen Biologen werden die freiwilligen Helfer dazu eingesetzt Büsche zu schneiden, Zweige, Nadelstreu oder Schilf von Flächen zu entfernen oder aus Schnittgut neue Verstecke für Smaragdeidechse & Co zu errichten. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die wertvollen Lebensräume im Wienerwald und was zu deren Erhaltung getan werden muss.

Großeinsatz in Gablitz-Mauerbach

Am Samstag, 26. September macht das Projekt in unserer Region Station: An der Gemeindegrenze von Mauerbach und Gablitz wurde auf einem ehemaligen Altlastenstandort am Taglesberg auf acht Hektar Fläche Tunnelausbruchmaterial, welches bei der Errichtung des Wienerwaldtunnels angefallen ist, angeschüttet und zur Geländemodellierung verwendet. Hier wurde ein für den Wienerwald typisches Relief mit neuen Höhenrücken und Senken geschaffen. Auf dem trockenen Kuppenstandort soll sich ein lichter Waldbestand aus Buchen, Eichen und Kiefern etablieren. Kleingewässer sind für Amphibien wie Gelbbauchunke und Feuersalamander wichtige Laichgewässer. In der Umgebung des dort fließenden Baches haben sich Feuchtstandorte gebildet und Schilf- und Rohrkolbenbestände angesiedelt. Das Areal mit einer Verzahnung an unterschiedlichen Lebensräumen stellt ein naturschutzfachlich sehr hochwertiges Biotop für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten dar und sollte daher unbedingt offen gehalten sowie regelmäßig gepflegt werden.

Strandschrecke und Bocks-Hauhechel

Unter anderem konnten am Taglesberg die vom Aussterben bedrohte Bocks-Hauhechel und die stark gefährdeten Arten Segelfalter sowie Blauflügelige Sandschrecke und Grüne Strandschrecke gefunden werden. Auch die europaweit geschützten Schmetterlingsarten Russischer Bär und Großer Feuerfalter finden auf der Deponiefläche Taglesberg einen optimalen Lebensraum. Im dichten Brombeergebüsch brütet der Neuntöter. Ein Teil der Fläche droht jedoch mit Gebüschen zuzuwachsen. Beim Pflegeeinsatz werden daher Gebüschaustriebe entfernt und Neophyten, wie die Goldrute bekämpft, um den Lebensraum der schützenswerten Tier- und Pflanzenarten zu sichern. Neophyten sind nicht-heimische Pflanzenarten, die sich invasiv ausbreiten und die ursprüngliche Flora verdrängen können.

Jeder Willkommen

Bei den Pflegeeinsätzen des Biosphärenpark Wienerwald zählt nicht der maximale Körpereinsatz, sondern dass man sich mit Freude für die heimische Natur einsetzt. Für jeden, egal ob Kinder oder Erwachsene, für wirklich jeden ist die richtige Aufgabe dabei. „Nehmen Sie an unseren Pflegeaktionen teil, lernen Sie gleichgesinnte, naturbegeisterte Menschen kennen und tragen somit zum Erhalt der wertvollen Lebensräume im Biosphärenpark Wienerwald bei“, ruft Biosphärenpark Direktor DI Andreas Weiß zur Teilnahme auf.

Zur Sache

Der Einsatz am Taglesberg findet am 26. 9. von 10-16 Uhr statt (bzw. so lange man möchte), für Bio-Jause und Getränke ist gesorgt. Treffpunk: Bushaltestelle Allhang Mauerbachstraße in Gablitz, Anmeldung erbeten unter 02233 54187, office@bpww.at. Bitte mitbringen: Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk, Gartenschere (wenn vorhanden).

Terminübersicht

21.08.2020 Gedeckter Steg – Alland

22.08.2020 Naturdenkmalwiese – Heiligenkreuz

05.09.2020 Zichtelwiese – Breitenfurt

19.09.2020 Tieftal – Gumpoldskirchen

26.09.2020 Taglesberg – Gablitz/Mauerbach

03.10.2020 Mukental – Wien-Döbling

17.10.2020 Schwahappel – Klosterneuburg