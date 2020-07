Danke an die Purkersdorfer Schülerlotsen Senioren

PURKERSDORF. (pa) Auch in diesen Zeiten sichern bei jedem Wetter die Schülerlotsen in der Früh den Zebrastreifen bei der Volksschule und sorgen so für die Sicherheit unserer Kinder. Vizebürgermeister Andreas Kirnberger dankt den ÖVP-Senioren sehr herzlich für diese wertvolle Tätigkeit und lud wie jedes Jahr zum Danke-Frühstück. Raimund Boltz, Josefine Jablonski, Edmund Cvak, Peter Berger, Heinz Rienessel sind mit viel Freude bei diesem Ehrenamt im Einsatz.