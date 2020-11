Person, Kleinkind und Hund aus Fahrzeug gerettet

OLLERN/PURKERSDORF. Am Montag wurde die Feuerwehr Ollern zu einem Verkehrsunfall mit zwei eingeschlossenen Personen in die Freisingerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Unfallort befanden sich noch eine ältere Dame, ein Kleinkind und deren Hund im Kleinwagen, welcher im Graben in Seitenlage zum Stillstand kam.

Einsatzkräfte nachgefordert

Die Insassen konnten das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen, so wurde umgehend die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehren sowie der Rettungsdienst nachalarmiert, so rückte auch der Arbeitersamariterbund Purkersdorf aus. Bei der ersten Lageerkundung konnte zum Glück festgestellt werden, dass sowohl die Personen als auch der Hund augenscheinlich nicht verletzt waren. Neben der Betreuung der Personen wurde seitens der Feuerwehr der Brandschutz aufgebaut sowie das Fahrzeug mit Hilfe des Stab-Fast gegen seitliches Kippen gesichert. Nach Absprache mit dem Rettungsdienst wurde entschieden, die Insassen über die nicht versperrte Beifahrertür zu retten. Unter Zuhilfenahme einer Leine konnte die Beifahrertür von der Vorderseite gesichert werden. Mit Unterstützung der Rettungskräfte konnte zuerst das Kleinkind, anschließend die ältere Dame und der Hund über eine aufgelegte Steckleiter das Unfallfahrzeug verlassen. Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wurde die Sicherung abgebaut und der Wagen mit Hilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges aus dem Graben gezogen und gesichert abgestellt.