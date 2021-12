Auch nach dem zweiten Informationsabend zum neuen Ortszentrum in Gablitz blieben sowohl für die Mandatar*innen der GRÜNEN Liste Gablitz als auch für die Bevölkerung viele Fragen zur Ausgestaltung eines wirklich lebenswerten Zentrums offen. Insbesondere das fehlende Verkehrskonzept lässt die Grünen ein drohendes Verkehrschaos statt einem attraktiven Zentrum für alle befürchten.

“Seit 2016 reden wir schon über das Projekt, dabei haben sich die Pläne etliche Male geändert”, erklärt Gottfried Lamers, Fraktionssprecher der GRÜNEN Liste. “Gleich geblieben ist aber der Wunsch nach einem lebenswerten Ortszentrum für alle. Wo am Anfang noch von ca. 45 Wohnungen und einer Vielzahl an öffentlicher Infrastruktur die Rede war, sind in den vorgestellten Plänen tatsächlich nun 152 Wohnungen sowie zusätzlich 120 Wohneinheiten des Pflegeheims ohne jede weitere soziale Infrastruktur vorgesehen. All das führt zu einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von mindestens 600-680 Autos pro Tag. Statt mehr Verkehrssicherheit und öffentlichem Freiraum für alle bekommen wir damit nur mehr Stau, versiegelten Boden und lieblose Wohnblöcke.”

Bürger:innen fordern Überarbeitung der Pläne

Da bereits im Frühjahr 2022 mit dem Bau begonnen werden soll, erscheint der GRÜNEN Liste die Vorlegung eines Gesamtkonzepts mehr als notwendig. Sie verweist noch einmal auf den dahingehenden Dringlichkeitsantrag, der in der letzten Gemeinderatssitzung vom Bürgermeister mit den Worten abgeschmettert wurde, er hätte “durchwegs positive Rückmeldungen (zum geplanten Ortszentrum) bekommen”. Die zahlreichen entsetzten und kritischen Rückmeldungen der Bürger:innen bei beiden Info-Veranstaltungen sowie ein Blick auf Facebook genügen, um sich selbst vom Gegenteil zu überzeugen. Weiters ist bereits eine Bürger:inneninitiative ins Leben gerufen worden. “Wer die Wünsche der Bevölkerung ernst nimmt, kommt an einer Nachdenkpause zur Entwicklung eines umfassenden Konzepts für ein wirklich verkehrsberuhigtes und lebenswertes Ortszentrum nicht länger vorbei”, betont Lamers.