Feuerwehrball - FF Rekawinkel

13.02.2018, 00:59 Uhr

in den Stadtsaal Pressbaum. Die Rekawinkler Kameraden durften sich über zahlreiche Gäste freuen, so über VizebürgermeisterinBürgermeisterin, Komm. Stv. BIder FF Tullnerbach, OBIder FF Eichgraben, Kommandantvon der FF Pressbaum sowie die Kameraden der FF Irenental und FF Johannesburg. Mit zwei Minikuchen als Ballspende wurden die Gäste am Eingang empfangen. Gut gelaunt mit bester Tanzmusik von der Band HIGHLIFE versorgt, wurde von den Gästen nimmermüd die Tanzfläche in Anspruch genommen. Auch das Geburtstagskind des Abends, GR Ing., ließ man hochleben. Bürgermeisterinundschwangen eine kesse Sohle und hatten sichtlich Spaß. Nach dem Mitternachtsbuffet vom Gasthauswarteten viele Tombolapreise auf die Gäste, die von Komm.und seinen Kameraden verlost wurden. Die glücklichen Gewinner freuten sich wie, die Hauptgewinnerin des Gutschein für ein Essen imoder demin Pressbaum um €250.-, gespendet von. Wer dann noch Lust auf Tanzen hatte, ging in die Bar zuund, um den Abend bei Musik vonausklingen zu lassen.