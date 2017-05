Hertas Cafe verabschiedet sich in die Pension

02.05.2017, 09:41 Uhr

14 Jahre lang hat Herta Zahnt gemeinsam mit Helmut Scherbaum mit viel Enthusiasmus , Herz und Liebe zum Beruf das allseits beliebte „ Hertas Kaffehaus“ geführt.Ein Rückblick: Im März 2003 startete das engagierte Team mit einer neuen Idee: Ein Kulturfrühstück am Sonntag Vormittag in gemütlicher Atmosphäre.Viele KüstlerInnen unter Ihnen Else Ludwig, Frank Hoffmann, Gandalf, Wolfgang Ambros, Wilfried, Joni Madden, George Dimou; um nur einige zu nennen, haben dazu beigetragen dass Hertas Kaffee bald über die Grenzen Pressbaums bekannt war. Aber auch diverse Sitzungen von zB Elternvereinen, ein gemütliches Ausklingen lassen nach einem Theaterbesuch in Wien, einfach mit Freunden ein Gläschen trinken, unzählige Geburtstagsfeiern sind nur einige Gründe für einen Besuch in Kaffeehaus gewesen. Die köstlichen Schmankerln aus der Küche rundeten das Erfolgsrezept ab!Nach vielen arbeitsreichen Jahren ist nun schweren Herzens die Entscheidung gefallen in Pension zu gehen- mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken Herta und Helmut zurück. Bürgermeister Josef Schmidl - Haberleitner und Vizebürgermeisterin Irene Wallner - Hofhansl dankten im Namen der Stadtgemeinde für das langjährige stets freundliche und herzliche Engagement und wünschten für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Liebe und Gute .