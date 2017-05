Pressbaum: Neue Beschilderung für das „Schwabendörfl“

15.05.2017, 10:22 Uhr

Eine bessere Beschilderung soll Post- und Zufahrtsprobleme des Pressbaumer Ortsteils Schwabendörfl lösen.

In Kooperation mit Bürgern

PRESSBAUM (red). Im dem zu Pressbaum gehörenden Ortsteil „Schwabendörfl“ kam es immer wieder zu Problemen, weil die dort befindlichen Häuser nicht über eine,sondern über mehrere gleichlautende, unterschiedliche Zufahrtstraßen erreichbar sind. Bei Besuchern aber auch bei den Postzustellungen kam es deshalb immer wieder zu Problemen die richtige Zufahrtsstraße zu finden.Dieses Problem hat die Stadtgemeinde Pressbaum nun in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Bürger durch eine neue und übersichtliche Beschilderung gelöst.„Es war der Stadtgemeinde und dem zuständigen Ausschuss wichtig, dieses Zufahrtsproblem so rasch wie möglich zu lösen, sodass sowohl Besucher und Post aber auch zufahrende Einsatzkräfte wie etwa die Rettung ihr Ziel rasch erreichen,“ so Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner.