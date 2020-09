ELMEN (rei). Im Naturpark Tiroler Lech wird derzeit an einem Besucherlenkungskonzept gearbeitet. Dieses soll bis Ende des Jahre fertiggestellt werden.

Der Naturpark Tiroler Lech wird immer beliebter. Die Menschen wissen die Schönheiten der Region und ihre Pflanzenwelt zu schätzen. Ebenso natürlich die teils seltenen Tiere, die hier leben. Letztere sieht man aber nicht ganz so leicht, sie wissen sich zu verstecken.

Je mehr Menschen kommen, desto größer wird allerdings auch die Wahrscheinlichkeit, dass Mensch und Tier aufeinandertreffen. Das ist nicht unproblematisch. Auch die Pflanzenwelt droht bei vermehrtem Besucheraufkommen Schaden zu nehmen.

Intensive Vorarbeiten

Damit das nicht passiert, wird derzeit im Naturpark ein Besucherlenkungskonzept erarbeitet. Dieses wird im Rahmen des Interreg-Projektes "Leben am Wildfluss" erstellt. Kürzlich fand dazu ein Workshop im Naturparkhaus in Elmen statt. Dieser beschäftigte sich mit der Frage, "Worin liegen die Herausforderungen, welche Lösungen können wir gemeinsam anstreben?"

Vertreter verschiedener Interessensgruppe bearbeiteten dabei Themenbereiche wie Wildcampen, Wassersport, Müllmanagement, Erholungsraum und einiges mehr. Auch Vertreter aus der Tourismusbranche waren dabei, ebenso von Behördenseite und sogar Vertreter von Hundeschulen. Die Diskussion in der Region ist breit angelegt.

Unterschiedliche Interessen

"Die Zusammenarbeit ist konstruktiv", sagt die Geschäftsfüherin des Naturparks, Marlena Salchner. Vor dem Workshop wurden die Problembereiche genau angesehen und definiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird an den erfroderlichen Konzepten gearbeitet. "Es gibt aber sicher nicht für alles sofort eine Lösung", ist sich Salchner bewusst. Ziel müsse sein, auf ein friedliches Miteinander zu achten, denn "es gibt sehr unterschiedliche Interessensschwerpunkte."

Ausgestattet mit neuen Erkenntnissen wird nun weiter an der Erstellung des Besucherlenkungskonzeptes gearbeitet. Dieses soll Ende 2020 präsentiert werden. Zuvor ist ein weiterer Workshop im Herbst geplant. Mit der Umsetzung soll 2021 begonnen werden.