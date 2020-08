An Sommertagen will man halt einfach in's Freibad, das haben heiße Tage so an sich. Der Platz der Wahl, das Freibad in Lermoos. Dort tummelten sich bis zu 600 Badegäste in den kühlen Fluten. Damit ist jetzt aber Schluss. Bürgermeister und TVB-Obmann haben den Wasserratten jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab sofort dürfen nur noch maximal 250 Gäste im Freischwimmbad sein. Wenn einer raus geht, darf einer wieder eintreten.

Eine vernünftige Regelung wie besorgte Mitbürger meinen, "Das war eine kluge Entscheidung der beiden. Man weiß ja wo in Zeiten wie diesen die Gefahren lauern. Da heißt es vor Ort selbständig und entschlossen handeln und nicht auf unsinnige Verordnungen von An(gst)schober's Rudi warten. Die dann vermutlich ohnehin wieder aufgehoben werden". Deshalb auch von dieser Seite her ein großes Kompliment an die beiden Entscheidungsträger, die bewiesen haben, dass sie Schneid haben!