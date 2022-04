Die Helfer:innen aus der Nachbarschaft sind schnell vor Ort, wenn was passiert: First Responder sind Ersthelfer:innen bei lebensbedrohlichen Notfällen. Sie werden parallel zum Rettungsdienst alarmiert, wenn in ihrer Nachbarschaft Hilfe gebraucht wird.



Ziel ist es, die Zeit zwischen dem Notfall und dem Eintreffen der Rettungskräfte zu verkürzen. Denn im Notfall zählt jede Sekunde. „Jeder kann in eine Situation kommen, in der Erste Hilfe über Leben und Tod entscheidet“, wissen Karlheinz Köpfle und Jonas Galley, zwei von aktuell 25 ausgebildeten First Responder im Bezirk Reutte.

Wie seine Kolleg:innen muss Köpfle immer mit einem Einsatz rechnen. First Responder retten im Fall der Fälle Leben und erleben immer wieder neue Situationen.

Aktuell 25 First Responder

Aktuell gibt es 25 rettungsdienstliche First Responder: voll ausgebildete ehrenamtliche Rettungs- und Notfallsanitäter:innen der Ortsstellen Reutte, Elbigenalp, Ehrwald und Tannheim, die auch außerhalb ihres Dienstes bereit sind zu helfen. Denn wenn in der Nachbarschaft Erste Hilfe gebraucht wird, können sie oft früher am Notfallort sein als der Rettungswagen. Um dann optimal helfen zu können, bekommen sie einen speziell ausgestatteten Rucksack inklusive Defibrillator zur Verfügung gestellt.

Seit 1. November 2021 ist das First Responder System in verschiedenen Regionen in Betrieb. Bereits in der Testphase zeigte sich der Vorteil für die Bevölkerung. Innerhalb einer Woche mussten die qualifizierten Ersthelfer:innen bereits viermal in den Einsatz gehen. "Unsere First Responder sind ein elementarer Teil der Rettungskette und leisten im Notfall schnellstmögliche Hilfe - Einsätze, bei denen noch raschere Hilfe gewährleistet werden konnte," freut sich Bezirksrettungskommandant Bertram Schedler und plant gemeinsam mit dem Bezirksrettungskommando die Ausweitung des Systems im Bezirk Reutte.

6 Einsatzgebiete

First Responder werden in folgenden Einsatzgebieten alarmiert. Oberes Lechtal (von der Landesgrenze bis nach Elbigenalp), Unteres Lechtal (von Elbigenalp bis Stanzach), Weißenbach (inkl. Forchach), Tannheimer Tal, Vils (Musau, Pinswang, Vils), Zwischentoren (Heiterwang bis Biberwier) und im Berwanger Tal. „Dadurch konnten wir den Großteil des Bezirkes sehr gut mit unseren Mitarbeiter:innen abdecken. Nur der Zentralraum Reutte wird aktuell nicht im First Responder System betreut, da in diesem Gebiet die Anfahrtswege kurzgehalten werden können.“ führt Schedler aus.

RÜCKFRAGEHINWEIS:

Bertram Schedler

Österreichisches Rotes Kreuz

Bezirksstelle Reutte | Bezirksrettungskommando T: +43/5672/62 444-22

M: +43/676/88 344 400

E: bertram.schedler@roteskreuz-reutte.at

W: www.roteskreuz-reutte.at