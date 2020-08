LECHASCHAU (eha). Der SV Lechaschau-Stocksport führte am 01.08.2020 bei stahlendem Sonnenschein seinen 37. Dorfcup durch. Heuer haben sich zwölf Mannschaften als 4er-Teams an dieser Veranstaltung beteiligt. Es ergaben sich spannende Spiele, wobei die Mannschaft "Asphaltfeger" mit Wolfgang Winkler, Ulli Kuen, Carla Scheiber und Nina Schmid mit 20:2 Punkten als Sieger vom Platz ging. Auf Platz zwei folgte die Mannschaft "Tischtennis" mit 19:3 Punkten. Platz drei ging an das Team "4 Asse" mit 15:7 Punkten. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten alle Mannschaften schöne Sachpreise. Ein besonderer Dank gebührt allen Helfern, die es ermöglicht haben, dass diese Veranstaltung ausgerichtet werden konnte.

