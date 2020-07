BREITENWANG (rei). Ein Wellental der Gefühle durchlaufen derzeit die Breitenwanger Stockschützen. Sie freuen sich über Erfolge bei Turnieren, bedauern aber sehr, dass die Stocksporttage 2020 auf eigener Anlage Corona-bedingt abgesagt werden musste.

Wiesing war kürzlich Austragungsort eines Mixed-Duo-Turniers. Der SCB war hier mit dem Duo Sina Rieger und Harald Felsberger vertreten, und die scheinen derzeit nicht oder nur ganz schwer besiegbar zu sein. In Wiesing waren sie es zum dritten Mal in Folge nicht und so holten sich die beiden Breitenwanger dank besserer Stocknote den Sieg vor Schwoich. Rang 3 belegte der EV Fritzens.

Einen Sieg konnten auch Dieter Adler, Alexander, Markus und Roland Hechenblaickner beim Internationalen offenen Stocksportturnier in Inzing auf ihrem Konto verbuchen. 18 Mannschaften waren hier vertreten. Wegen der großen Teilnehmerzahl wurde in zwei Gruppen gespielt. Breitenwang siegten in der Gruppe Rot mit 2 Punkten Vorsprung und stand damit im Finale. Hier traf man auf den SC Schwaz. Nach einer starken Leistung holten sich die Außerferner mit 20:2 einen überlegenen Sieg.

Stocksporttage abgesagt

Sportlich könnte es für den SC Breitenwang also nicht besser laufen, als Veranstalter gab es aber einen "Dämpfer": Seit mehreren Jahren sind die Breitenwanger Stocksporttage ein Fixpunkt am Kalender. Rund 40 Mannschaften aus mehreren Nationen konnten dabei stets begrüßt werden. Für heuer wurden die Stocksporttage aus Sicherheitsgründen rund um das Cornavirus aber abgesagt. Bürgermeister und die Gemeinde hätten den Entschluss sehr begrüßt, heißt es von Seiten des SCB, wurde so doch jeder Ansteckungsgefahr vorgebeugt. 2021 sollen die Stocksporttage aber wieder stattfinden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Bezirk Reutte unter

www.meinbezirk.at/reutte