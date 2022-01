LECHASCHAU/RUM. Der SV Lechaschau trat am 02.01.2022 bei der Senioren Unterligameisterschaft in Rum in der Gruppe B an. Dabei belegten die Spieler Klaus Peter Frick, Daniel Leuprecht, Harald Scheiber und Christian Frick den 2. Platz. Sie sind damit bei der Landesmeisterschaft, die am 15.01.2022 in Steinach/Brenner ausgetragen wird, startberechtigt. Der Aufstieg wurde erst im letzten Spiel sichergestellt, welches die Außerferner mit 18:10 gewannen. Sieger in dieser Gruppe wurde der EV Volders mit 7 Punkten, gefolgt vom SV Lechaschau mit 6 Punkten und der Note 1,462 und dem EV Stans mit ebenfalls 6 Punkten und der Note 0,892.