LECHASCHAU (eha). Ein Fixtermin auf der Stocksportanlage in Lechaschau bildet die Vereinsmeisterschaft, welche am 26. August 2020 als Abendveranstaltung durchgeführt wurde. Die 26 gemeldeten Mitglieder wurden zusammengelost und spielten in neun 3-er-Mannschaften um den Vereinsmeistertitel. Es ergaben sich spannende Spiele, wobei der Sieger erst nach dem letzten Spiel feststand.

Vereinsmeister 2020 wurden schließlich Harry Felsberger, Anneliese Mittermayer und Armin Püschl mit 14 Punkten. Auf Platz zwei folgten Christian Frick, Willi Gruber-Stadler und ein Moarstock mit 12 Punkten. Den dritten Platz erkämpften sich Daniel Leuprecht, Christian Kammerlander und Hartwig Weinberger mit 10 Punkten. Bei der anschließenden Preisverteilung gab es für jeden Teilnehmer einen kleinen Sachpreis. Obmann Jörg Haberditzl lobte das vorbildliche Verhalten der Teilnehmer trotz Corona.

