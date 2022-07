In Holzgau freut man sich, dass die Nahversorgung mit Lebensmitteln im Ort weiterhin gesichert ist. Es ist die 4. Generation der Familie Knitel, die seit 30. Juni 2022 den ADEG-Markt im Ort führt.

HOLZGAU. Andreas und Nina Knitel setzen fort, was drei Generationen der Familie Knitel schon zuvor taten: Sie kümmern sich darum, dass in der Lechtalgemeinde die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs gesichert ist.

Regionale Produkte im Angebot

Wichtig ist Andreas und Nina Knittel dabei, dass sich neben dem großen ADEG-Sortiment auch regionale Produkte in den Regalen finden: Aus diesem Grund beziehen sie so viele Lebensmittel wie möglich von Lieferant:innen aus der unmittelbaren Umgebung: von Joghurt, Käse und Eiern über Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu Brot, Gebäck und Spirituosen.

„Wir haben das große Glück, dass die besten Produkte bei uns quasi direkt aus der Nachbarschaft kommen und dadurch eine unvergleichbare Frische aufweisen. Damit garantieren wir für höchste Qualität und leisten gleichzeitig auch einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung", erklärt Nina Knitel.

Umwelt ist ein großes Anliegen

Ein anderes großes Anliegen ist den Unternehmern die Umwelt. Eine offene und freundliche Atmosphäre in seinem Markt zu schaffen, ist Andreas Knittel daher ein ebenso großes Anliegen, wie zur Energiewende in seiner Gemeinde beizutragen. Aus diesem Grund ist ADEG-Knitel auf dem neusten Stand der Technik: am Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage, die Beleuchtung erfolgt mittels LED-Technik und die Abwärme der Kühlanlagen fließt direkt in die Heizung.

Moderner Komplettversorger

„Als traditionsreiches Unternehmen in einem Tourismusgebiet, das schon lange in seiner Gemeinde verwurzelt ist, möchten wir Touristen und Gemeindebewohnern gleichermaßen einen modernen Komplettversorger bieten. Ich freue mich deswegen sehr über die zukünftige Zusammenarbeit mit ADEG. Hier kann man noch wirklich Kaufmann sein und Kundennähe sowie Lokalität aktiv leben“, sagt Andreas Knitel, der den elterlichen Betrieb seit acht Jahren führt.

Lob aus der ADEG-Zentrale

ADEG-Vorstand Jürgen Öllinger findet lobende Worte: „Was mich an Familie Knitel besonders beeindruckt, ist, dass sie die Werte von ADEG bereits seit Generationen vertritt: eine innige Verbindung mit der Region, ein G'spür für die Bedürfnisse der eigenen Leut' und natürlich die Leidenschaft für lokale Lebensmittel. Ich wünsche Andreas und Nina Knitel viel Glück und alles Gute für die Zukunft!“

Zur Sache

BürgermeisterFlorian Klotz weiß die Aktivitäten der Familie Knitel zu schätzen: „Es freut mich sehr, dass wir einen Nahversorger bei uns haben, der an alle Menschen denkt und sich aktiv in unserer Gemeinde einbringt. Der Markt von Familie Knitel ist über die Jahre auch zu einem sozialen Treffpunkt geworden, der das Leben in Holzgau einfacher macht und das Persönliche beim Einkaufen in den Vordergrund rückt. Ich wünsche dem gesamten Team alles Gute und natürlich weiterhin viel Erfolg!“

