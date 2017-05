Frühlingsfest in Höfen bot viel Abwechslung

14.05.2017, 09:36 Uhr

Dieses wurde von derorganisiert. Viel Abwechslung war geboten. Am Freitag Abend sorgte die Band "" für Unterhaltung, am Samstag standen die Familien im Mittepunkt.Da war für jeden etwas dabei: Einmal mehr kamen aus dem ganzen Bezirk und sogar aus angrenzenden Regionen diversenach Höfen, in erster Linie natürlich Traktoren. Abwechslung bot auch das, bei dem die Teilnehmer zeigen konnten, wie gut sie im Umgang mit diesen Geräten sind.Nebenher lief das, bei dem Zweierteams mit reiner Muskelkraft schnellstmöglich eine Baumscheibe abschneiden mussten.Musikalisch war all das bestens umrahmt, ntürlich gab es viel zu Essen und noch mehr zu trinken und am Abend war dann die Gruppe "" Garant für schöne Stunden.