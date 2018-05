Die Reuttener Löwen verkaufen wieder in guter Sache

06.05.2018, 21:37 Uhr

Trotz massig Konkurrenz, zeitgleich lief auch die Wirtschaftsmeile, und strahlendem Sonnenschein war der Lions Flohmarkt auch in diesem Jahr wieder rekordverdächtig besucht.

Der 44. Lions Flohmarkt in Reutte wurde wie im Jahr zuvor auf dem Gelände des Sportplatzes abgehalten. Das Zelt, welches hierfür angemietet wurde, und der ganze Platz davor waren voll mit allerlei Zeug und Kram.Bevor sich am Sonntagmorgen die Tore geöffnet hatten, war allerdings eine Menge Arbeit zu erledigen, das Meiste davon passierte hinter den Kulissen.Von der ersten Anlieferung bis zur Eröffnung des Flohmarktes arbeiten unzählige ehrenamtliche Helfer an mehreren Tagen auf Hochtouren. Das Ergebnis konnte sich allerdings wie immer sehen lassen.Trotz der parallel laufenden Wirtschaftsmeile wurde am Sonntag vermutlich wieder ein Besucherrekord aufgestellt.

Ob Spezialorgel für Harmonikaspieler, Crosstrainer, Waschbecken, Blumenvase, Trachtenhose, Plattenspieler oder Toilettensitze, nirgendwo wird man ein bunteres Sammelsurium an Waren, Kuriosem und Verrücktem finden als hier - ein inzwischen in aller Munde befindlicher „Geheimtipp“ für wahre Schnäppchenjäger.Vieles, was aus dem Zelt getragen wurde, war gut erhalten und wird seinen Nutzen noch einige Zeit erfüllen – am Ende landen die Dinge vielleicht genau wieder hier.Wie man es als regelmäßiger Lionsflohmarktbesucher gewohnt ist, waren auf dem Fest auch beachtliche kulinarische Leckereien zu finden.Der Erlös wird zu gut 80 % im Bezirk verbleiben, die Löwen unterstützen sozial schwache Familien und andere Notwendigkeiten, die oft von den betroffenen Menschen selbst nicht aufgebracht werden können.Ein tolle Sache und jeder der hier einkauft, unterstützt eine Reihe guter Projekte im Außerfern. Der Lions Flohmarkt ist eine feste Sache, die nicht mehr wegzudenken ist.Alle Fotos: Andreas Schretter