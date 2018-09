Franziskaner wollen Kloster verkaufen

16.09.2018, 11:00 Uhr

Am 4. September war Bischof Hermann Glettler zu Besuch in Reutte und führte bei dieser Gelegenheit in genannter Angelegenheit Gespräche mit der Gemeindeführung.

REUTTE (rei). Es kommt zunehmende Bewegung in die Angelegenheit: Seit sich derzurück gezogen hat, wird über die Nutzung des riesigen Areals mit Garten und Gebäuden diskutiert.Das hatte sich schon vorher abgezeichnet, nun wurde der Wunsch aber klar formuliert. Die Gemeinde hatte im Vorfeld schon einmal erheben lassen, was - so man das Anwesen ganz oder in Teilen zu kaufen bzw. zur Nutzung bekommt - hier sinnvoll wäre (hier geht es zum Bericht) Hier gehen die Ansichten der Kirche in eine andere Richtung. Die Idee, dass das Areal und seine Gebäude vielleicht einmal gastronomisch genützt werden könnten, sieht man bei der Kirche nicht gerne.

Kirche hat eigene Vorstellungen



Im Gegenteil. Der Gemeindeführung wurde klar signalisiert, dass man sich von Kirchenseite eine Nachnutzung wünscht, dieist. Eine gastronomischen Betrieb wünsche man sich hingegen nicht.Nun werden gemeindeintern weitere Beratungen durchgeführt.in dieser Angelegenheit. Bürgermeister Luis Oberer gab zu verstehen, dass man von Gemeindeseite ja nicht unbedingt am ganze Anwesen interessiert sein müsse. Für ihn sind der große Garten und das angrenzende Paulusheim am interessantesten.