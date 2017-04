Frühlingsfest in Höfen

HÖFEN. Auch heuer findet wieder das legendäre Frühlingsfest der Höfener Landjungend mit dem größten Traktor Oldtimertreffen des Außerfern´s statt. Los geht es am Freitag, den 12.05.2017. Ab 21:00 Uhr spielt die Band "Exit 207" und im Anschluss legt der DJ in der Bar auf. Da ist Stimmung in der Hahnenkammhalle garantiert. Am zweiten Tag kommen ab 12 Uhr die Familien voll auf Ihre Kosten beim Traktorgeschicklichkeitsfahren und dem spannenden Wettsägen. Nachmittags sorgen "Andy und Schorsch" für musikalische Unterhaltung. Am Abend ab 21:00 Uhr spiel die Band Tirolsound für die Besucher.

Eintritt an beiden Tagen € 7,-

Einlass ab 16 Jahre - Ausweiskontrolle!

Auf euer kommen freut sich die Landjugend Höfen!