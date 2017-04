JHV - des Alpenverein Reutte

24.04.2017, 06:36 Uhr

Pfeifer startete mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr und konnte berichten, dass Dank der flinken Männer der Bergwacht Reutte am 4. Juni (Herz-Jesu Feuer) die Lichter auf dem Thaneller brannten. Anhaltender Regen hätte dies beinahe verhindert.Im vergangenen Jahr wurde der Rietzler Steig neu versichert. Vermutlich durch einen Felssturz kam es aber erneut zu einer Beschädigung der Seilschaft. Diese wurde im Spätherbst provisorisch gesichert und wird in diesem Jahr im Bereich der Beschädigung erneut saniert. Der Thaneller wird sehr stark besucht, das Gipfelbuch ist ca. alle drei Monate auszutauschen. Im Jahr 2017 sind, die Aufschotterung des Weges Raaz - Alm Richtung Galtjoch und der Hüttenzufahrt, sowie die Errichtung einer Gasanlage (Gasherd) auf der Reuttener Hütte geplant.Hüttenreferent Dr. Klaus Middeldorf forderte die Mitglieder um Unterstützung bei den Hüttendiensten auf, vor allem im Winter.Wegereferent DI Josef Amberg berichtete über die Reparatur am Gipfelkreuz des Galtjochs und dankte der Bergrettung für die Unterstützung und Mithilfe beim zerkleinern des Holzes, dadurch wurde eine Abfahrt mit Skiern in der Rinne ermöglicht.Tourenführer Werner Gratl berichtete über die geführten Touren und freute sich, dass die Angebote so gut angenommen werden. Er berichtete über den Lawinentag im VZ, der von über 300 Leuten besucht wurde. Die freiwilligen Spenden deckten die Kosten für den Refernten und es blieb sogar noch Geld für Ausrüstungsgegenstände der Tourenführer übrig.Finanzreferentin Aloisia Amberg präsentierte die Zahlen und bekam von den Kassenprüfern höchstes Lob für eine vorbildlich geführte Kassa. Die Reuttener Hütte hatte im vergangenen Jahr 900 Nächtigungen. Der Kassenstand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um fast 30.000 Euro. Der Verein verfügt über €111.900.-Höhepunkt der JHV war die Ehrung der zahlreichen, langjährigen Mitglieder, die seit 25, 40, 50 und sogar 60 Jahren dem Verein angehören. Der Verein hat aktuell 1421 Mitglieder.Vizebürgermeister Klaus Schimana überbrachte die Grüße der Gemeinde und war beeindruckt über die bestens funktionierende Sektion. Er betonte, dass es für Vereine immer schwieriger wird, dauerhaft Mitglieder zu behalten.DAV - Sektion Füssen Vorstand Peter Ziegler betonte, dass es die Sektion Füssen ohne Reutte nicht gäbe und meinte: "Respekt vor der Leistung und dem aktiven Programm, da können wir nicht mithalten."Der Obmann der Bergwacht Reutte, Franz-Peter Angerer sprach über die drei Verbindungspunkte zum Alpenverein: "die jährliche Lawinenübung auf der Raaz, die traditionellen Bergfeuer und das Holzen, wobei letzteres nicht freiwillig ist, wir werden einfach eingeteilt", so Angerer. Ein Wunsch von Angerer wäre, dass mehrere Leute zu den Bergfeuern mitgehen würden, dann hätte jeder weniger zu tragen.Am 24. Juni gibt es wieder die Herz-Jesu Feuer am Thaneller.