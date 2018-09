Nadelöhr am Weg nach Lechleiten wird entschärft

20.09.2018, 11:20 Uhr

Die Zufahrt nach Lechleiten wird verbessert. 900.000 Euro werden investiert.

STEEG (rei). Die Bewohner im Steeger Ortsteil Lechleiten müssen derzeit mit Verkehrsbehinderungen leben. Ab dem Holzgauer Haus wird die Straße um- und ausgebaut., erzählt Bürgermeister Günther Walch. Und aus diesen Gesprächen weiß er, dass die Bürger die mit den Bauarbeiten verbundenen Behinderungen gerne akzeptieren, wird die Straße doch künftig sicherer und besser befahrbar.

Engstelle verschwindet



"Rund 900.000 Euro werden verbaut!"

Wer von der Lechtalstraße kommende schon einmal nach Lechleiten hinein, und hier am Holzgauer Haus vorbei bis zurück zu den letzten Häusern gefahren ist, kann verstehen, warum die Bewohner froh sind, dass hier etwas passiert.Speziell bei Gegenverkehr stellte sich das Straßenstück für so manchen Autofahrer als echte Herausforderung dar. Jetzt wird umgebaut. "Die Arbeiten waren aber nicht nur wegen der Beengtheit an dieser Stelle notwendig. Der Unterbau war schlecht, was im Winter immer wieder zu Problemen geführt hat", erklärt Walch.Auch der Bereich vor dem Holzgauer Haus war sehr unbefriedigend. Jetzt wird alles verbessert.