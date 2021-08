Das bereits traditionelle Kirchdorfer Aufest lockte auch dieses Jahr wieder tausende von Besuchern an.

KIRCHDORF (sazo). Livemusik, Partystimmung und kühle Getränke. All das machte das Aufest in Kirchdorf wieder möglich. Verkauft wurden für die letzten beiden Juliwochenenden ingesamt 4400 Karten. Die Partybesucher kamen aus Nah und Fern. Gemeinsam wurde gefeiert, getrunken und getanzt. An Versorgung fehlte nichts. Ob in der Weissbierbar, Weinlaube oder an verschiedensten Bars, für jeden Geschmack war etwas dabei. Für den Hunger zwischendurch gab es leckere Bosna und Schweinsbratwürstel.