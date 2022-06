Der Seniorenbund des Bezirkes Ried hat seinen Wandertag in Weilbach abgehalten. Fast 500 wanderten mit – einer reiste sogar 150 Kilometer zum Wandertag an.



WEILBACH. Bei prächtigem Wetter absolvierten knapp 500 Wanderinnen und Wanderer am Samstag, 18. Juni 2022, die vorgegebenen Strecken. Hervorragend organisiert

wurde der Wandertag von der Ortsgruppe Weilbach. "Mit Obfrau Marianne Koppelstätter und

ihrem Team wurde der Bezirkswandertag souverän abgewickelt", weiß Bezirksobmann

Walter Nömaier zu berichten.

Lamprechten am stärksten vertreten



Die größte Gruppe mit 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellet der Seniorenbund Lambrechten. Älteste Teilnehmerin war eine Dame mit 95 Jahren. Der am weitesten angereiste Teilnehmer nahm eine Zufahrtsstrecke von 150 Kilometern in Kauf, teilt der Seniorenbund mit.

Der Abschluß wurde im Festzelt der Musikkapellen Weilbach, wo das Bezirksblasmusikfest veranstaltete wurde, abgehalten. Als Ehrengäste konnte Bezirksobmann Walter Nömaier den Landtagsabgeordneten Günter Lengauer sowie den Hausherren Bürgermeister Ludwig Huber begrüßen.