In Breitenberg in Edt bei Lambach prallte ein 25-Jähriger Welser heute Mittag frontal in das Auto einer Frau aus Freistadt. Gottseidank gab es keine Schwerverletzten.

EDT BEI LAMBACH. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war heute, 3. Juli 2022, mit seinem Auto auf einem Güterweg in der Ortschaft Breitenberg in der Gemeinde Edt bei Lambach unterwegs. Gegen 12.25 Uhr kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einer 31-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. In ihrem Auto fuhren eine 22-Jährige aus dem Bezirk Perg und eine 25-Jährige aus dem Bezirk Gmunden mit. Die 31-Jährige und die 22-Jährige wurden leicht verletzt, die 31-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht. Ein Alkomattest beim 25-Jährigen ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.