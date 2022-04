Unlängst wurde die Feuerwehr Ried zu zwei Unfällen gerufen: Dabei standen die Bergung eines Autos aus einem Bach sowie Aufräumarbeiten nach einem Kreuzungscrash auf dem Programm.

RIED. “Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Auto in Bach” – mit diesem Einsatzstichwort wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried am Abend des 1. April in die Riedauer Straße alarmiert. Ein Fahrzeuglenker kam mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache von einem Parkplatz eines Firmengeländes ab und stürzte in den angrenzenden Bach. Die beiden im Auto eingeschlossenen Insassen konnten von den Einsatzkräften rasch befreit und vom Roten Kreuz versorgt werden. Aufgrund der anfangs unklaren Ortsangabe wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Tumeltsham alarmiert. Nach Freigabe durch die Polizei zog die Feuerwehr Ried das Auto aus dem Bach und stellte es am Parkplatz ab.

Crash in der Kreuzung

Tags darauf, am 2. Samstag, 2. April, wurden die Kameraden der FF Ried zu einem Verkehrsunfall in die Fischerstraße gerufen. Im Kreuzungsbereich einer Tankstellenausfahrt kam es zu einer Kollision zweier Autos. Eine Lenkerin wurde dabei leicht verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die Feuerwehr die Aufräumarbeiten durchführen. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert und der Verkehr geregelt.