“Rauchender Altkleidercontainer, Kolpingstraße” – so lautete die Einsatzmeldung für die Freiwillige Feuerwehr Ried am Montag, 27. Dezember 2021, um 20.19 Uhr.



RIED. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung. Der Altkleidercontainer, welcher direkt an einer Hausfassade stand, wurde von einem Atemschutztrupp gewaltsam geöffnet. Anschließend konnte der brennende Inhalt rasch abgelöscht werden. Eine Ausbreitung auf umliegende Objekte konnte somit verhindert werden. Die Feuerwehr Ried war mit 17 Mann rund eine Stunde im Einsatz. ff-ried.at